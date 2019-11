RACLETTE-PLAUSCH der Trachtengruppe Leutwil

Geradezu ideales Wetter lud am ersten November Sonntag zum traditionellen Raclette-Plausch der Trachtenleute in die herbstlich dekorierte Mehrzweckhalle Leutwil ein.

Zahlreiche Gäste aus nah und fern verbrachten gemütliche Stunden bei feinem Raclette und einem guten Tropfen Wein. Zur Unterhaltung spielte die Alphorngruppe Leutwil unter der Leitung von Beat Huber. Mit Alphorn, Büchel und Susalphorn welche von Beat Huber in seiner Werkstatt in Leutwil produziert wurden, unterhielten acht Alphorn-Spieler in verschiedenen Formationen die Zuhörer mit heimatlichen Klängen. Für den zweiten Teil des Programms gehörte die Bühne den Tänzerinnen und Tänzer der Kinder- und Jugendtanzgruppe Leutwil. Zur passenden Musik „Chästeilet“ marschierte die erfreuliche Anzahl von sechzehn festlich in Trachten gekleideten Kinder ein. Mit der „Kuckucks-Polka“ und zu dem von der Mundart-Gruppe Trionettli gesungenen Version vom Kinderlied „De Hans im Schnäggeloch“ gaben die jüngsten einen Einblick in das seit den Sommerferien gelernte. Zum Herbst passend zeigten die Jugendlichen mit ihrer Leiterin den Walliser Volkstanz „En allant en chataîgnes“ was soviel heisst wie „Cheschtenetanz“. Dass auch im Emmental Schwingen Tradition hat, stellte anschließend ein Teil des Kindertanzes „Mir Ämmitaler“ dar. Der von den drei Jugendlichen Tänzerinnen welche diesen Sommer am Schweiz. Volkstanzfest in Langnau ihr erfolgreiches Debüt hatten auf der Linie getanzte „Täubeler“ bot den Schluss der Aufführung. Nun hatte das Publikum die Möglichkeit seine Rhythmus-Geschicke unter Beweis zu stellen, mit Kaffeelöffel und Händen gelang die Amboss-Polka hervorragend. Von den Eltern der Kinder ein herzliches Danke und ein grosszügiges Geschenk erhielten die Kindertanzleiterin Therese Hintermann und ihre tatkräftige Unterstützung Nelly Gloor. Bei feinen Torten und Kuchen und Trachten-, Linggsfüessler- oder Schümli-Pflümli-Kaffee liess man den schönen Nachmittag ausklingen. Die Trachtengruppe Leutwil sowie die Kinder- und Jugendtanzgruppe freuen sich jederzeit über weitere Tänzerinnen und Tänzer, nähere Infos unter www.trachtenguppe-leutwil.ch T.H.