Wolltest du schon immer einmal selber American Football ausprobieren?

Bist du zwischen 15 und 18 Jahre alt (bis und mit Jahrgang 1999)? Oder 11 Jahre und älter (für Flag U16)?

Dann komm zu uns ins Probetraining. An vier Abenden zeigen wir allen Interessierten die Basics im American Football. Egal ob du gross oder klein, dick oder dünn, stark oder noch nicht so stark bist - wir finden für alle eine passende Position. Wichtig ist, dass du bereit bist, viel Neues zu lernen und dich sportlich weiterentwickeln willst. Vorkenntnis brauchst du nicht, wir zeigen und erklären dir alles. Nimm einfach Hallenschuhe und normale Sportkleidung mit.

Wenn immer möglich solltest du an allen vier Probetrainings dabei sein. Diese sind alle noch komplett unverbindlich. Du lernst so (aufbauend von Training zu Training), was „American Football“ wirklich ist. Im Anschluss an diese vier Trainingseinheiten kannst beziehungsweise musst du dich entscheiden, ob du den Argovia Pirates beitreten willst.

Wann & wo finden die Probetrainings statt?

Da wir jetzt (in den Wintermonaten) in den Hallen trainieren, haben wir verschiedene Trainingsorte

Montag, 04.12. und 11.12.2017

Zeit: 19.15 – 21.15 Uhr

Ort: Dreifachturnhalle Kaserne Aarau, Kasernenstrasse, 5000 Aarau

(Parkplatz am Ende der Sackgasse, hinter dem PP ist der Eingang zur Turnhalle)

Mittwoch, 06.12. und 13.12.2017

Zeit: 19.00 – 20.30 Uhr

Ort: Turnhalle/Schule Gysimatte, Mitteldorfstrasse 69, 5033 Buchs

Bis dann. Wir freuen uns auf dich!

Pirates Ahoy!