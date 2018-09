Reise der Villiger Männerriege in die schöne Barockstadt Solothurn.

René Hasenfratz konnte 19 Teilnehmer bei der Bushaltestell Post in Villigen begrüssen. Mit Bus und Bahn ging es nach Solothurn. Am Morgen stand eine Führung im alten Zeughaus auf dem Programm. Unter kundiger Führung wurden wir durch das frisch umgebaute Museum geführt. In der neu gestalteten Ausstellung gab es manches zu bestaunen. Vor allem alte Waffen und Harnische. Gegen die Mittagszeit wurden die Teilnehmer ungeduldig. Der Apéro und das Mittagessen standen an. Auf dem Weg ins Restaurant konnten wir noch den Alpabzug durch die Altstadt bestaunen. Im Restaurant Egg 14 wurden wir mit tollen Menus belohnt. Am Nachmittag stand die Stadtführung unter dem Thema „ Die magische Zahl 11 „ statt. Auch hier wurden wir von einem kundigen Führer durch die Gassen und Kirchen geführt. So hat es zum Beispiel 11 historische Brunnen, 11 Museen und 11 Kirchen und Kapellen. Plötzlich drängte die Zeit und wir mussten uns Richtung Bahnhof aufmachen. Vorher genossen wir auf dem Kreuzackerplatz mitten im Alpabzugstreiben noch einen Abschiedstrunk. Zug und Bus brachten alle wohlbehalten nach Villigen.

René Hasenfratz