Reise Beri-Fit/Volley, So. 15.9.2019 - Filzbach – Habergschwänd

Frühmorgens besammelten sich die 8 Girls zur Bettags Reise, wohin wohl? Nach Zugs-Umsteigen in Zürich und in Näfels-Mollis ins Postauto, gelangten wir alsbald, hoch über dem Walensee, nach Filzbach. Nach kurzem Fussmarsch zur Sesselbahn Habergschwänd wurden alle zum Ausgangspunkt befördert wo erstmals ein Kaffeehalt war. Einige Gruppen brachten sich da schon in Stimmung. Das herrliche Wetter und die tolle Aussicht genossen alle sehr. Dann hiess es auf zum Team-Event «Schiessen in 4 Disziplinen». Bea + Kilian von rafters.ch - Outdoor-Events, empfingen uns und teilten uns in 2 Gruppen auf. Das konnte ja heiter werden. 2 x 4 Girls starteten in den Disziplinen: Pfeilbogen-/Blasrohr-/Armbrust- und Steinschleuder-Schiessen!

Nach rund 90 Minuten war der Entscheid da. Das Team «Zmitts dri» mit Doris/Andrea/Vreni/ Susanne gewannen gegen das Team «Hot Shots» mit Alice/Isa/Nicola/Ruth, und erhielten dafür je eine Schirmmütze vom Rafters-Team. Es war vielseitig und es brauchte Konzentration, Kraft und Zielvermögen, doch es machte allen viel Spass.

Das Mittagessen war dann eigentlich zeitlich bestellt im Bergrestaurant doch es liess auf sich warten. Die Küche, mit ihrem doch rechten Angebot war wohl mit weiteren Ausflugsgästen bei diesem tollen Wetter etwas überfordert. Tja, nach einiger Zeit, genossen alle das verdiente Zmittag, ohne Salat, und alsbald hiess es dann zur Talfahrt aufzubrechen. Nicht per Sesselbahn, sondern auf den Trottinets, hoppla. Nach kurzer Instruktion, betr. Bremserei, waren alle mit Helm ausgerüstet und wollten die 7 km-Talfahrt nach Filzbach antreten. Doch wir mussten den aufwärts marschierenden Kühen in den Stall, den Vortritt lassen. Die einen noch etwas zaghaft, doch dann das Trottinett im Griff, ging es die schöne Asphalt-Bergstrasse mit vielen Kurven hinunter, nicht ohne Foto-Halt am Talalpsee. Es hat total Spass gemacht, sich den Wind um die Ohren blasen zu lassen und alle gelangten ohne Sturz im Tal wieder an.

Nach einem Durstlöscher-Apéro auf der Terrasse vom Hotel Kerenzerberg ging die Postautofahrt wieder talwärts. Die Sage vom Mütschenloch erfuhren wir dann noch von einer einheimischen Person beim Warten auf den Heimwärts-Zug. Gegen Abend erreichten alle wieder den Mutschellen. Herzlichen Dank den beiden Organisatoren Alice + Doris, es war einfach toll.

Susanne Stulz