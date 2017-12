Am vergangenen Wochenende hat der TV Möhlin gegen den HS Biel den neunten Sieg im zehnten Spiel eingefahren und konnte damit den Vierpunktevorsprung auf den dritten Platz behaupten. In der elften Runde treffen die Aargauer nun auf die Lakers Stäfa. In der ersten Saison seit dem Abstieg aus der NLA landeten die Stäfner 2016/2017 auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Endingen.

Lakers Stäfa momentan auf Rang fünf

In der darauffolgenden Auf-/Abstiegsrunde konnten sich die Zürcher aber nicht gegen Fortitudo Gossau durchsetzen. Das Ziel der Stäfner für die laufende Saison lautet daher die Qualifikation für die Play-Off-Spiele, um den Aufstieg in die NLA zu schaffen.

Der bisherige Saisonverlauf gestaltete sich aber nicht nach dem Geschmack der Zürcher. Nach einem verhaltenen Start mit Niederlagen gegen Siggenthal/vom Stein und den TV Birsfelden resultierten aus den letzten sechs Spielen vier Siege und zwei Niederlagen.

Stäfa schlug dabei mit dem STV Baden (37:32) und den Kadetten Espoirs (33:31) zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Nach zehn Spielen liegen die Zürcher nun auf dem fünften Tabellenplatz mit sechs Zählern Rückstand auf den angestrebten Play-Off-Platz, welchen Möhlin derzeit belegt. Die Partie gegen die Fricktaler wird daher für Stäfa richtungsweisend werden.

Interessante Unterschiede in der Statistik

Ein Blick auf die Statistik zeigt interessante Unterschiede zwischen den beiden Teams. Während Möhlin 25 Tore pro Spiel schiesst, gelingen den Stäfnern im Schnitt 31 Treffer. Die Stärke der Fricktaler liegt aber sicherlich in deren Defensive, die mit durchschnittlich 21 Gegentreffern deutlich bessere Zahlen aufweist als Stäfa (30). Wirft man einen Blick auf die Tabelle und die bisherigen Ergebnisse, scheinen die Aargauer als Favorit in die Partie zu gehen.

Aber dass es bei Stäfa, auf der Sonnenseite des Zürchersees gelegen, derzeit nicht ganz so sonnig zu und her geht, zeigt sich an der Diskrepanz zwischen ihrem Saisonziel und ihrer momentanten Platzierung. Wenn die Gästemannschaft allerdings ihre Stärken ausspielt, wird die Partie ein äusserst hartes Stück Arbeit für die Fricktaler.

Zürcher Offensive als Knackpunkt

Der Knackpunkt wird für Möhlin dementsprechend darin liegen, die Zürcher Angriffsmaschinerie in den Griff zu bekommen. Die Stäfner, unter dem seit letzten Montag im Amt weilenden neuen Cheftrainer, Ferenc Panczel, werden ebenso versuchen ihre Defensive auf Vordermann zu bringen.

Für Spannung ist also durch die Ausgangslage gesorgt. Ob es Stäfa gelingt ihre Deckungsarbeit zu verbessern oder die möhliner Defensive die zürcher Scharfschützen zu stoppen vermag, kann am Sonntag ab 17:00 Uhr live in der Steinlihalle miterlebt werden.