Am Samstag, dem 23. März, versammelten sich knapp 70 Kinder beim Werkhof in Lengnau, um am Schnuppertag der Pfadi Big Horn teilzunehmen. Anstelle der Leiter wurden die alten und neuen Pfader aber von der Prinzessin Adelheid und ihrer gesamten Gefolgschaft in Empfang genommen, welche mit ihnen das alljährliche Ritterfest feiern wollte. Sofort begann ein fröhliches Fest voll Tanz und Musik, das allerdings durch einen plötzlichen Schrei unterbrochen wurde. Schockiert stellten die Feiernden fest, dass die Prinzessin entführt worden war und begannen augenblicklich, ihren Spuren zu folgen. Unterwegs begegnete die Gruppe einem Bauer, den sie um Unterstützung baten. Dieser willigte ein, wollte dafür aber Hilfe beim Probieren seiner Ernte. Als das Testessen schon in vollem Gange war, rannten plötzlich zwei wilde Säue auf den Hofstaat zu, welche nur durch die Zusammenarbeit der gesamten Gruppe eingefangen und beruhigt werden konnten. Glücklicherweise waren die Säue von grosser Hilfe, da sie die Ritter und ihre Begleiter dank ihrem ausgeprägten Geruchsinn direkt zur Prinzessin führten. Es stellte sich heraus, dass diese sich absichtlich vom Prinzen Charles hatte entführen lassen, um der Vermählung mit einem beliebigen Mann durch den König zu entgehen. Die Pfader hatten natürlich sofort Mitleid mit dem armen Mädchen und wollten sie gehen lassen, was den Rittern leider nicht passte, da sie ja im Auftrag des Königs unterwegs waren und ihn nicht hintergehen wollten. Dieses Problem liess sich jedoch durch die Bestechung mit gesammelten Goldmünzen lösen und es kehrten alle etwas erschöpft, aber glücklich über das Happy End und den erlebnisreichen Nachmittag zu ihren Eltern zurück.

Falls auch Ihre Kinder Interesse an der Pfadi haben, sind sie jeder Zeit an den Aktivitäten der Pfadi Big Horn Lengnau willkommen. Mehr Infos unter: www.pfadibighorn.ch