Kürzlich fand die 44. Generalversammlung der STV-Frauenriege Lostorf, in Thomy`s Genusstübli statt.



Nach dem Apéro und einem feinen Nachtessen, konnte die Präsidentin, Marlise Günter, 28 Mitglieder, eine Zweier - Delegation der Aktivriege und alle Ehrenmitglieder begrüssen.

Der Jahresbericht wurde von Iris Schönbucher in Form einer Meteo-Karte präsentiert.

Unser Turnjahr hatte nicht nur sonnige, sondern auch sehr dunkle Wolkentage.

Wir mussten uns von leider zwei Vereismitgliedern verabschieden,

am 6. März von Magda Dietschi und am 3. November von Annemarie Cagnazzo.

Mit zwei Kerzen, den Fotos von Magda und Annemarie, gedachten wir noch einmal unseren Turnkolleginnen.

Zögernd schien bei uns die Sonne wieder und Iris liess unsere Anlässe noch einmal Revue passieren.

Nebst den interessanten und abwechslungsreichen Turnstunden erlebten wir einen Skulpturen Parcours in der Zofinger Altstadt, eine spannende Reise in die Waldspielgruppe, einen Heilkräuterrundgang am Aareufer, die zweitägige Turnerreise in den Ziegerschlitz (Glarnerland) mit Regen und Schnee, Zopfverkauf am traditionellen Dorfmäret, eine interessante Führung im Paketzentrum Härkingen, Wellnessabend im Bad Schinznach, eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier und einen lustigen Spielabend.

So ging ein bewegtes und emotionales Turnjahr zu Ende.

Ein grosses Dankeschön an alle, welche es ermöglicht hatten, diese Anlässe durchzuführen, sowie an Rosmarie Annaheim für die aufwendigen Handarbeiten (stille Freundin)

Iris Schönbucher hat nach 31 Jahren als Leiterin der STV Frauenriege Lostorf demissioniert.

Wir bedankten uns bei Iris für ihren unermüdlichen Einsatz im Turnverein, mit einer vollgepackten Tasche persönlicher Geschenke von jeder Turnerin. Iris ist es ein Anliegen, dass weiter aktiv geturnt werden kann und stellt uns das Jahresprogramm vor. Es wird ein spannendes und abwechslungsreiches Turnjahr werden.

Ruth Eugster hat als Leiterin demissioniert. Wir danken Ruth für ihre abwechslungsreichen Turnstunden.

Die Kassieren Susi Niederhauser erläuterte uns, die von ihr tadellos geführte Rechnung, welche einstimmig gutgeheissen wurde.

Als Mithilfe im Co Präsidium hat sich Iris Schönbucher zur Verfügung gestellt. Iris und der ganze Vorstand wurde für ein Jahr einstimmig gewählt.

Somit setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:

Co-Präsidium: Marlise Günter und Iris Schönbucher, Leiertin: Vakant, Geburtstage Ruth Eugster, Kasse: Susi Niederhauser,

Aktuarin: Doris Schiegg, Krankenbesuche und Presse: Susanne Fürst.

Als langjährige Mitglieder wurden geehrt:

Ruth Kunz, Liselotte Guldimann, Jolanda Renggli, Vreni Studer, Marlise Di Giusto, alle 10 Jahre, Monica Ramseier 15 Jahre, Christine Kaser,

Anny Egli 30 Jahre, Ruth Eugster 35 Jahre, davon 21 Jahre als Vizeleiterin, Rita Hagmann, Rosy Wyss 40 Jahre, Marlise Günter und Susanne Fürst, für 10 Jahre Vorstand.

Marlise Günter konnte um 22.00 Uhr den offiziellen Teil der Generalversammlung schliessen.

Bei einem feinen Dessert und angeregten Gesprächen liessen wir den Abend ausklingen.