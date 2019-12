Rückblick Chlaus-Cup Rhönrad 2019

Samstag

Bereits eine Viertelstunde vor der Hallenöffnung kamen die ersten Turnerinnen und Turner in der Doppelturnhalle in Untersiggenthal an und waren wettkampfbereit. Es wurde fleissig eingeturnt und geübt. Egal ob «Rölleli», «Spagatbrugg» oder «Bindigsteili», es war von allem etwas dabei.

Nach dem vielseitigen Einturnen wurde es ernst und die Anspannung wuchs. Während noch die letzten Tische für die Kampfrichter aufgestellt wurden, machten sich die ersten Turnerinnen bereit. Vom STV Untersiggenthal startete als erste Turnerin Jaelle Dubach, die es an ihrem ersten Wettkampf in Gerade Basis auf den 8. Platz schaffte. 2 Ränge weiter vorne, ebenfalls in der Kategorie Basis, erturnte sich Yasmin Hochuli, den 6. Platz.

Wie Gerade Basis, begann um 10:00 Uhr auch der Sprung Basis. Hier ergatterte sich Simona Waser den ersten Platz. Nach Sprung Basis ging es auf Bahn zwei mit Sprung Level 1 und anschliessend mit Sprung Level 2 weiter. Im Sprung Level 1 schaffte es Elina Tschumper knapp nicht auf das Podest und musste sich mit dem 4. Platz zufriedengeben. In Sprung Level 2 erreichte Noemi Meilick den 1. Platz und auch in Spirale Level 2 durfte sie zuoberst auf dem Podest stehen. Gleich neben ihr auf Platz 2 stand bei Spirale Level 2 Noelle Rüttimann. In Spirale Basis erturnte sich Joris Frei den 2. Platz. Die Disziplin Spirale fand gleichzeitig wie Gerade Level 1 statt, was so manche Turnerinnen und Turner ins Schwitzen geraten liess.

Nach den zahlreichen Turnerinnen im Gerade Basis ging es auf Bahn 1 weiter mit Gerade Level 1. Hier schaffte es Joya Allemann knapp nicht auf den ersten Platz und musste sich mit dem zweiten begnügen.

Dieses Jahr waren es besonders viele Turnerinnen und Turner, die mitmachten. Allein in Gerade Basis starteten über 50 Teilnehmerinnen. Trotzdem waren die Untersiggenthaler erfolgreich. Am Samstag wurden 6 Medaillen und 13 Diplome unter den ersten 10 Plätzen erturnt.

Sonntag

Am Sonntag versammelten sich die Turnerinnen des STV Untersiggenthal bereits wieder früh am Morgen zum gemeinsamen Einturnen. Am Sonntag wurde dann in den Level 2,3 und Elite geturnt, jeweils mit und ohne Musik:

Nach dem anstrengenden Einturnen kam der wichtigste und spannendste Teil des ganzen Tages; der Wettkampf begann um Punkt 9:30 Uhr. Als erste Turnerin des STV Untersiggenthal startete Jana Lüthi in Sprung Elite ohne Musik. Sie erturnte sich eine Note von 6.35.

In diesem Level starteten zudem noch Shannon Rüttimann, Cheyenne Wietlisbach und Lena Krohn.

Gleichzeitig startete auf der anderen Bahn Gerade Level 2 ohne Musik. Erste Turnerin dort war Elina Tschumper, welche eine Note von 7.30 turnte. Ihr folgten im gleichen Level Noelle Rüttimann, die eine Note von 6.30 turnte und Noemi Meilick, die 6.25 als Endnote erreichte. Es folgen die verschiedenen weiteren Disziplinen.

Als alle Disziplinen geturnt waren, fand etwas verspätet, das Rangverlesen statt. Untersiggenthal holte sich insgesamt 6 Medaillen an diesem Sonntag, davon 3-mal Gold.

Ausserdem wurden noch 10 Diplome aus den Top 10 mitgenommen.

Nach der Siegerehrung wurden noch die letzten Reste am Buffet gegessen und die Turnhalle aufgeräumt. Alle gingen mit einem strahlen im Gesicht nach Hause.

Auszug Rangliste:

Gerade Basis: 6. Hochuli Yasmin, 7. Jaelle Dubach, 11. Tina Schneider, 12. Dana Zaba, 16. Rahel Obrist, 18. Anja Erdin, 29. Tabea Klingels, 39. Samira Sepassi

Spirale Basis: 2. Joris Frei, 11. Simona Waser, 12. Dana Zaba, 14. Romina Fries, 19. Rahel Fries

Sprung Basis: 1. Simona Waser, 7. Rahel Fries, 10. Dana Zaba

Gerade Level 1: 2. Joya Allemann, 7. Isabel Hochuli, 14. Romina Fries, 17. Simona Waser, 21. Joris Frei, 30. Rahel Fries, 33. Cecile Wehrli,

Spirale Level 1: 9. Elina Tschumper, 15. Joya Allemann

Sprung Level 1: 4. Elina Tschumper, 11. Romina Fries

Gerade Level 2 ohne Musik: 2. Elina Tschumper, 8. Noelle Rüttimann, 9. Noemi Meilick

Spirale Level 2: 1. Noemi Meilick, 2. Noelle Rüttimann

Sprung Level 2: 1. Noemi Meilick, 6. Noelle Rüttimann, 15. Joris Frei, 17. Joya Allemann

Gerade Level 2 mit Musik: 1. Melanie Wirth

Gerade Level 3 mit Musik: 1. Anja Eschermann

Elite ohne Musik: 1. Shannon Rüttimann, 3. Cheyenne Wietlisbach, 4. Lena Krohn, 8. Jana Lüthi

Elite mit Musik: 2. Leonie Botta, 4. Kathrin Roser