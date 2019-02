Am Freitag 22. Februar 2019 fand die 47. Generalversammlung vom Judo Club Muri im Restaurant Sternen in Boswil statt. Zu Beginn der Generalversammlung wurde ein feines Nachtessen offeriert. Um 20:05Uhr startete dann der offizielle Teil der Generalversammlung. Ich als Präsidentin durfte 2 Aktiv- und 7 Ehrenmitglieder begrüssen.

Im Jahresrückblick wurden die Highlights vom Judo Club Muri erwähnt. Einige Highlights waren folgende:

AJV-Anlass am 26. Mai 2018 in Magden. Ein Training, bei dem 5 Judokas vom Judo Club Muri teilnahmen.

Nationaler Judo Day am 24. Juni 2018 in der Sporthalle Wankdorf in Bern. Mit dabei waren 7 kleine und grosse Judokas vom Judo Club Muri.

OpenAir Spektakel vom Judo & Aikido Club Wohlen aufgrund ihrem 50-jährigenes-Club-Bestehen. Für die kleinen Judokas gab es ein Turnier unter freiem Himmel. Für die grossen Judokas gab es am Abend ein 2 Stündiges Training mit Ciril Grossklaus.

Neben diesen Highlights fanden auch viele weitere Turniere statt. Unser TK-Chef erwähnte kurz die verschiedenen Turniere und den Erfolg. Insgesamt war es für den Judo Club Muri ein sehr erfolgreiches Jahr. Denn der Judo Club Muri konnte im Jahr 2018 an den verschiedenen Turnieren insgesamt 46 Medaillen erkämpfen. Davon waren die Hälfte, also 23, Goldmedaillen.

Zudem erwähnte Michi, dass Florian im Jahr 2018 an verschiedenen Ranking-Turnieren teilgenommen hat und sich so für die Schweizermeisterschaft in St. Gallen qualifiziert hat. Florian vertrat nach einigen Jahren wieder den Judo Club Muri an einer Schweizermeisterschaft. Herzliche Gratulation dazu.

Der Kassier Ronny konnte auch etwas positives Vermelden. Den der Judo Club Muri konnte im vergangenen Jahr einen kleinen Gewinn erwirtschaften. Einen herzlichen Dankeschön ging an unsere beiden Rechnungsrevisorinnen Renate & Martina.

Einen weiteren Punkt der Generalversammlung war das Vorstellen der überarbeiteten Statuten. Die überarbeiteten Statuten wurden einstimmig angenommen und treten somit in Kraft.

Für das Traktandum Wahlen wurde das Wort dem Tagespräsidenten Charles übergeben. Er führte die Wahl des Vorstandes durch. Der Vorstand vom Judo Club Muri wurde einstimmig wieder gewählt. Das heisst als Präsidentin Rahel, Vizepräsident Lukas, Aktuar Sandro, TK-Chef Michi und Kassier Ronny. Ebenso einstimmig gewählt wurden die beiden Rechnungsrevisorinnen Renate & Martina.

Bei den Ehrungen kam der Vizepräsident Lukas zu Wort. Er verkündete, dass es in diesem Jahr niemand ein Jubiläum feiert. Lukas schlug jedoch vor, dass der ehemalige Präsident Dani und Vizepräsident Charles, welche im letzten Jahr ihre Ämter abgegeben haben, als Ehrenmitglieder gewählt werden. Die Anwesenden der GV haben Dani und Charles einstimmig als Ehrenmitglieder gewählt.

Lukas informierte die Anwesenden über das Projekt "Film", welche wir im Jahr 2019 realisieren werden. Zu viele Informationen wurden jedoch noch nicht verraten.

Den Trainer und Trainerin sowie auch dem Vorstand des Judo Club Muri wurden von verschiedenen Seiten her, einen Dank für die hervorragend geleistete Arbeit ausgesprochen.

Um 21:00Uhr wurde die Generalversammlung geschlossen und wir konnten zu einem gemütlichen Abend hinüber gehen.

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit im ersten Jahr bedanken. (Rahel Kuhn)