Ruedi Noser (FDP) besucht Dietikon

Am letzten Samstag war Ständerat Ruedi Noser zu Gast in Dietikon. Er stand für Anliegen und Fragen aus der Bevölkerung zur Verfügung und hatte ein offenes Ohr dafür. Ebenso interessierte ihn die Bevölkerungszusammensetzung und die daraus resultierenden Herausforderungen in der Stadt Dietikon. Begleitet und unterstützt wurde er durch eine stattliche Anzahl von FDP-Mitgliedern aus dem ganzen Bezirk Dietikon, darunter Kantonsrat Andreas Geistlich und der Dietiker Sozialvorstand Philipp Müller.