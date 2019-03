Für die Schwimmer der Jahrgänge 2007 und 2008 stand am 16. März der zweite von drei Teilen des Mehrkampf-Cups auf dem Programm. Absolviert werden mussten in Grenchen 50m Rücken und Schmetterling, 100m Freistil und 200m Lagen. Die Fricktaler beendeten zwei von drei Starts in neuen Bestzeiten und holten in den gut besetzten Teilnehmerfeldern vordere Platzierungen.

In die Medaillenränge schwammen Juliette Siegfried (Jg. 08, Frick) und Solana Weichelt (Jg. 07, Elfingen). Juliette holte in neuen Bestzeiten von 3:06,31 und 39,89 Silber über 200m Lagen und 50m Rücken. Bronze erreichte sie über 50m Schmetterling (38,03 B). Solana sicherte sich Silber über 50m Rücken (37,62 B) und Bronze über 100m Freistil (1:15,22 B). Platz 4 über 50m Schmetterling (39,53 B) ging an Joshua Weibel (Jg. 07, Stein). Merve Doldur (Jg. 08, Frick) schwamm über 50m Rücken in 42,04 (B) auf Platz 5. Elina Gallert (Jg. 07) erreichte mit Platz 7 über 200m Lagen (3:08,71) ihre beste Platzierung, Carina Sutter (Jg. 07, beide Frick) gelang dies mit Platz 8 in 1:18,36 über 100m Freistil.