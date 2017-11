Für die Schwimmer der Jahrgänge 2006 und 2007 stand am ersten Novembersamstag der erste von drei Teilen des Mehrkampf-Cups auf dem Programm. Absolviert werden mussten am ersten Termin 50m Rücken und Brust, 100m Lagen und 200m Freistil. Neben den Einzelwertungen werden am Ende alle drei Teile zusammengewertet. Am ersten Termin sicherte sich Lewis Rippstein (Jg. 06, Frick) eine Silbermedaille in 37,55 (B) über 50m Rücken. Bronze über 50m Rücken holten Solana Weichelt (Jg. 07, Effingen) in 43,53 und Yelda Bostan (Jg. 06, Stein) in 40,62 (B).

Platz 5 belegten Carina Sutter (Jg. 07, Frick) über 200m Freistil in 3:11,59 (B) und Joshua Weibel (Jg. 07, Stein) über 50m Brust in 52,28 B. Auf Platz 6 über 100m Lagen schwammen Pietro D‘Ambrosio (Jg. 07, Möhlin) in 1:44,51 (B) und Jasmin Fey (Jg. 06, Frick) in 1:26,59 (B). Als sechster über 50m Brust (53,12) schlug Matteo Lutz (Jg. 07, Gipf-Oberfrick) an. Platz 7 sicherte sich Elina Gallert (Jg. 07, Frick) in 51,29 über 50m Brust. Platz 8 über 50m Rücken (41,67) ging an Lia Schiess (Jg. 06, Frick). Sarah Santoro (Jg. 06, Anwil) und Leonie Keller (Jg. 06, Rheinfelden) schwammen in neuen Bestzeiten von 3:08,48 bzw. 3:26,82 auf Platz 15 und 24 über 200m Freistil.