GV im 148. Vereinsjahr und 80. Versammlung

Januar 2019: Mit einem Glockenzeichen gab Präsident Albert Hitz den Beginn der Versammlung im Gasthof Löwen bekannt. Liuba Chuchrova dirigierte das Lied „Vive l‘amour“ zur Eröffnung. Präsident Albert Hitz begrüsste 26 Aktivsänger. Mit Freude durfte er 5 Gastsänger begrüssen, von denen einige zum Aktivsänger wechseln möchten. In 47 Proben, 6 öffentlichen Auftritten und 3 Beerdigungen durften die Sänger ihr Können unter Beweis stellen. Der hohe Probenbesuch mit 86.8 % war noch nie so hoch.

In seinem ersten Bericht streifte der Präsident die erste Jahr seiner Präsidentschaft und das Sängerjahr ausführlich. Er schaute zurück auf die beliebte Metzgete. Unser gesangliches Können zeigten wir an der Matinée in der Aula, am Bezirkssängertag in Neuenhof, im Gottesdienst in der Ref. Kirche, am Köhlerfest und am Kirchenkonzert mit der Schwyerörgeliformation SöMM. Mit verschiedenen Ständchen ehrten wir die älteren Einwohner unserer Gemeinde. Auf der Vereinsreise auf die Marbachegg genossen alle die Geselligkeit untereinander. Leider musste der Verein von den Sängerkameraden Paul Gimmel, Ueli Albrecht und Wolfgang Bredanger auf dem Friedhof Abschied nehmen.

Die anwesende Dirigentin Liuba Chuchrova bedankte sich für die sehr gute Leistung bei allen Auftritten während des vergangenen Jahres. Sie möchte die Harmonie verbessern und das Auswendigsingen wurde dieses Jahr in vielen Liedern erreicht. Bei den Proben herrscht ein entspannte Athmosphäre und das wirke sich auch auf die Auftritte aus. Sie forderte die Sänger auf, die eigene Vorbereitung auf die Proben ernst zu nehmen.

Die Gastsänger Nico Kaufmann, Paul Hälg und Paul Steiner wurden mit Applaus als Aktivsänger in den Chor aufgenommen. René Horlacher wurde für 35 Jahre Aktivsänger zum Eidg. Veteran geehrt. Einen köstlichen Trunk in Form eines geistigen Getränkes erhielten für guten Probenbesuch Oskar Umbricht, Erwin Wicki, Alain Apel, Paul Killer, Richard Trachsel, Heinz Kopp und Kurt Umbricht.

Die Jahresrechung 2018 wurde genehmigt. Den verdienten Applaus für seine Arbeit erntete der Kassier Richard Trachsel. Das Jahresprogramm 2019 sieht vor die Mitwirkung beim Gottesdienst in der Kath. Kirche, am 5. Mai eine Matinée in der Aula, das Konzert in der Kath. Kirche am 26. Oktober, die Metzgete im Januar 2020 und verschiedene Ständchen. Im 2020 feiert der Männerchor sein 150 Jahr Jubiläum. Verschiedenes Aktivitäten sind geplant, so eine Ausstellung im Ortsmuseum Untersiggenthal.

Im Jahr 2019 soll die Werbung für Sänger weiter geführt werden, denn uns fehlen Sänger in allen Stimmlagen. Unser Probentag ist der Montagabend jeweils von 20.00-21.30 Uhr. Kommen Sie als Gastsänger! Kommen Sie doch einmal in eine Probe und überzeugen Sie sich vom Probenverlauf. Wir freuen uns über jeden Sänger. Sprechen Sie unseren Präsidenten Albert Hitz an unter der Nummer 056 288 30 73.

Fröhlichkeit und Kameradschaft mögen das neue Vereinsjahr begleiten. Mit dem Schlusslied „Zecherweisheit“ endete die Versammlung und der Präsident leitete über zum kameradschaftlichen Teil. (hw)