SaltOpen in Obersiggenthal mit Rekord-Anmeldezahl am 23./24. März

Am 23. und 24. März 2019 werden in der Sporthalle Obersiggenthal tausende von Minitramp-Sprüngen zu sehen sein. Der DTV Obersiggenthal führt zusammen mit dem Badener Kreisturnverband den beliebten Minitramp-Wettkampf SaltOpen durch (ehemals Minitramp Meisterschaft). Unglaublich hoch sind dieses Jahr die Anmeldezahlen ausgefallen mit 400 gemeldeten Turnerinnen und Turner aus dem gesamten Bezirk Baden. Das OK freut sich, sie alle in der Sporthalle begrüssen zu dürfen und ihnen einwandfreie Wettkampfanlagen zur Verfügung zu stellen.

Der Wettkampf am Minitramp besteht aus drei Minitramp-Sprunganlagen. Auf der Anlage 1 ist ein Hochsprung über ein Gummiseil zu absolvieren. Gewertet wird hier einzig die höchste Überquerung des Gummiseiles ohne Berührung. Auf der Anlage 2 sind zwei verschiedene Pflichtsprünge zu absolvieren, die pro Kategorie vorgeschrieben sind. Die Anlage 3 lässt den Turnenden die Wahl von zwei verschiedenen Kürsprüngen, die beide gewertet werden. Hier können mit besonders schwierigen Sprüngen Zusatzpunkte für die Schwierigkeit geholt werden, was zu einem attraktiven Sprungfeuerwerk führt.

Am Samstag starten die jüngeren Kategorien. Um 8.00 Uhr geht es los mit Mädchen unter 10 Jahren, nach dem Mittag folgen die jüngsten Knaben und später am Nachmittag Mädchen und Knaben unter 13 Jahren. Der erste Wettkampftag wird um 20.30 Uhr abgeschlossen mit dem Rangverlesen der Mädchen unter 13. Am Sonntag beginnen die Wettkämpfe um 9.30 Uhr mit den Knaben unter 13 Jahren, gefolgt von Mädchen und Knaben unter 16 und um 15.00 Uhr werden mit den Damen und Aktiven die Erwachsenenkategorien die Zuschauer begeistern.

Die Festwirtschaft des DTV Obersiggenthal bietet an beiden Tagen Hamburger, Pommes Frites und Hotdogs an. Für den kleinen Hunger gibt es selbstgemachte Sandwiches und am Kuchenbuffet werden kleine und grosse Naschereien zu finden sein. Verschiedene kalte Getränke und Kaffee werden natürlich auch nicht fehlen.

Weitere Information und detaillierte Zeitpläne sind zu finden auf www.saltopen.ch.

DTV Obersiggenthal, Mirjam Weinmann