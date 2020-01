Samstag, 18. Januar 2020 um 16.00 Uhr, Giroud Olten - SG HV Olten - US Yverdon, Herren 1.Liga

Start in die Finalrunde

Mit der Begegnung gegen US Yverdon beginnt für die Herren das neuerliche Abenteuer Finalrunde. In diesem Jahr mit einem geänderten Modus, denn in einer Doppelrunde ermitteln die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten der vier Qualifikationsgruppen der 1. Liga die beiden Aufsteiger in die NLB.

Mit der US Yverdon gastiert gleich zu Beginn das statistisch beste Team der Qualifikation in Olten. Die vor allem physisch starke Truppe aus der Westschweiz wird zu einem echten Prüfstein und gleich zu einer ersten Standortbestimmung für die Dreitannenstädter. Man kennt sich aus der Vorsaison da man schon dazumal, ebenfalls in der Finalrunde, Duelle auf Augenhöhe lieferte. Auf Seiten des HVO gibt es zwei Rückkehrer: Sowohl Moritz Aufdenblatten (Auslandaufenthalt) wie auch Michael Burri (Verletzung) sind wieder an Bord.

Wir freuen uns auf eine möglichst spannende und erfolgreiche zweite Saisonhälfte mit fairen Spielen.

Hopp Oute!

Marco Lorenz