Samstag, 2. November 2019 um 17.45 Uhr in Wohlen Hofmatten - Herren 1. Liga

Start in die Rückrunde

Die Herren starten mit dem Auswärtsspiel in Wohlen in die Rückrunde der Qualifikation. Nach der Nationalmannschaftspause vom vergangenen Wochenende geht es gegen top motivierte Freiämter weiter. Die Wohlener wollen bestimmt den schlechten Saisonstart in Olten mit der empfindlichen 14:27 Niederlage wettmachen. Die Arnold-Truppe ist gewarnt und alles andere als ein hochkonzentrierter Fokus auf dieses Spiel wäre fehl am Platz. Los geht es in der Hofmatten am Samstag, 2.11.2019, um 17.45. Hopp Oute!

Marco Lorenz