Samstag, 22. Februar 2020 um 17.00 Uhr in Pratteln, TV Pratteln NS vs. SG HV Olten

Nach dem souveränen Auftritt gegen Herzogenbuchsee gastieren die Herren in Pratteln. Gegen die Baselbieter gab es in der Vergangenheit auswärts nicht immer viel zu gewinnen, man ist also gewarnt. Das Spiel gegen Herzogenbuchsee gibt dem HVO aber die nötige Sicherheit auch gegen den TV Pratteln zu bestehen. Wichtig scheint, sich konsequent weiter auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Die Pratteler benötigen ihrerseits Punkte, damit sie den Anschluss an die oberen Tabellenränge nicht verlieren. Aus bisher 6 Partien konnte der nächste Gegner deren 3 Punkte ergattern. Will man weiterhin ein Wort um die beiden Aufstiegsplätze mitreden braucht es weitere Siege. Dieser Umstand macht den TV Pratteln NS, der über eine gute Mischung zwischen jungen Talenten und Routiniers verfügt, unberechenbar und es wird für die Oltner wiederum ein grosses Stück Arbeit. Anpfiff in Pratteln ist um 17.00 Uhr.





Marco Lorenz