Samstag, 26. Oktober 2019 um 20.00 Uhr, Sporthalle in Zug, Damen 1 - SPL2

LK Zug II – SG HV Olten

Spitzenkampf in Zug

Am kommenden Samstag spielt der HV Olten auswärts um 20:00 gegen den LK Zug. Das junge Zuger Team liegt momentan auf Tabellenrang 2 mit sieben Punkten aus sechs Spielen.

Die zweite Mannschaft von Zug ist grösstenteils eine Mischung aus jungen SPL1-Spielerinnen, welche in der SPL2 Spielerfahrung sammeln können und noch jüngeren Talenten, die im Aktivbereich Fuss fassen möchten. Eine der wenigen Spielerinnen des SPL2-Teams, die langjährige SPL1-Erfahrung mitbringt ist Yael Gwerder, Tochter von Co-Trainer Damian Gwerder. Spielerinnen, die in der Saison 19/20 neu zum ersten Mal für Zug in der zweiten Mannschaft auflaufen, stammen grösstenteils aus dem eigenen Nachwuchs. Eine der wenigen auswärtigen Verpflichtungen ist die Juniorinnen-Nationalspielerin Zora Litscher, die im letzten Jahr noch für GC Amicitia Zürich auflief.

Das Team von Trainerduo Häfliger/Gwerder spielt bisweilen eine gute erste Saisonhälfte. Die jungen und talentierten Spielerinnen setzen auf ein dynamisches und temporeiches Handballspiel. In den letzten beiden Meisterschaftspartien ging der LKZ zwar als Verlierer vom Platz, trotzdem - oder eben genau deswegen, müssen sich die Dreitannenstädterinnen auf motivierte und kämpferische Gegnerinnen einstellen.

Für das Spitzenspiel möchten die Oltnerinnen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen und gegen den LK Zug den sechsten Saisonsieg einfahren.

Hannah Bopp