Samstag, 8. Februar 2020 um 16:30 Uhr, Giroud-Halle Olten – Damen SPL2

Am Samstag startet für unsere SPL2-Damen die Auf-/Abstiegsrunde. Im ersten Spiel treffen die Oltnerinnen zu Hause auf den HSC Kreuzlingen, ein Team welches in den vergangenen Monaten die Qualifikation zur SPL1 Finalrunde nur knapp verfehlt hat. Die Favoritenrolle geht somit klar an das Gastteam.

Für die jungen Oltnerinnen bricht ein neues Kapitel an, in welches man am liebsten mit einem Erfolg starten würde. Das Team von Müller/Bichsel hat sich in den vergangenen Wochen gut auf die wurfstarken Thurgauerinnen vorbereitet und blickt dem ersten Spiel der neuen Runde gespannt entgegen.

Die Dreitannenstädterinnen freuen sich auf die neuen Herausforderungen, auf die sie in den nächsten 3 Monaten treffen werden.

Kommt vorbei und unterstützt die SPL2-Mannschaft bei ihrem ersten Spiel im Aufstiegskampf. Anpfiff ist am Samstag, 8.2.2020 um 16:30 Uhr in der Giroud-Halle in Olten.

Hopp Oute!

Simona Negroni