Der zweite Pluspunkt bei Pully Lausanne heisst Ty­ran De Lattibeaudière, ist Ja­maikaner, 26 Jahre alt, 196 cm gross und kann in der Schweiz fast jede Position (ausser Center) spielen – und entzückte in der letzten Saison in Granada bis zu 6000 Zuschauer. Das war die Resonanz in den Playoff-Spielen, als der Traditionsklub aus Andalusien ver­suchte, wieder in die höchste Division zurück zu kehren.

Dass es nicht ganz reichte, lag nicht am „fly­ing man“ aus Jamaika. Und viele Kenner des spanischen Basketballes fragen sich, warum so ein Mann in die Drittklassigkeit gewechselt hat…

Wollen die Starwings siegen, um mit dem Rivalen punktemässig gleich zu ziehen, werden sie das Duo Brown/De Lattibeaudière nicht ausschalten, aber zumindest reduzieren müs­sen. Etwas, das den wenigsten Rivalen bis dato gelungen ist.