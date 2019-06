Nach den wetterturbulenten Tagen und Wochen blieb die grosse Frage, was hat Petrus für Wetter für den schnällscht Kölliker vorgesehen? Zum Glück haben alle vom STV Kölliken aufgegessen und das Wetter war perfekt; nicht zu heiss, nicht zu kalt und trocken.

Nach 90 Voranmeldungen meldeten sich 60 weitere Kinder am Samstag an. So dass am Schluss 150 aufgeregte Kinder am Start standen.

Um ca. 14:15 Uhr fiel der erste Startschuss mit den Kleinsten. Tosender Applaus und viel anfeuern neben der Rennbahn von allen Eltern, Verwandten und Bekannten. Am Ziel sah man die vielen stolzen und glücklichen Kinder, die alles gegeben haben. Nach der Anstrengung bekam jedes gestartete Kind einen Becher Rivella. Ein grosser Dank an den Sponsor Landi Kölliken.

Um ca. 17:00 Uhr waren alle Resultate ausgewertet und die ganze Schar versammelte sich vor dem Podest. Die Kleinsten bekamen alle eine Urkunde und unser Speaker Thomas Reck ging alle Kategorien von den Jüngsten bis zu den Ältesten durch. Die ersten drei bekamen eine Medaille. Ein grosses Dankeschön an den Sponsor der Medaillen die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg.

„De schnällscht Kölliker 2019“ ist Thambirasa Thamilselvan mit einer Zeit von 11.32 Sekunden und „die schnällscht Köllikerin 2019“ Kofel Tina mit einer Zeit von 12.04 Sekunden. Diese zwei bekamen zusätzlich zur Medaille ein Badetuch gesponsert von Dietiker Sport Schöftland. Vielen Dank.

Herzlichen Dank auch an alle fleissigen Helfer vom STV Kölliken.