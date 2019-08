Kaum haben wir die Sommerferien hinter uns gelassen, können wir uns schon auf die nächsten Ferien freuen: Der Ferienpass findet dieses Jahr vom 14. bis 19. Oktober statt.

Bereits vor den Sommerferien stand ein grosser Teil des Programmes fest.

Die Kinder und Jugendlichen der Schulen Lenzburg/Ammerswil/Staufen können sich aus rund 50 Angeboten eine bunte und abwechslungsreiche Kurswoche zusammenstellen.

Neu gibt es in diesem Jahr wieder eine „Gspänli-Funktion“, bei der man befreundeten Kindern den Angebots-Link zuschicken kann, damit sie sich ganz einfach zusammen mit ihren Freunden anmelden können.

Unter vielen altbewährten und beliebten Angeboten gibt es natürlich auch wieder viel Neues zu entdecken. So kann man bei der Jugendfeuerwehr in Lenzburg schnuppern, das Recycling-Paradies unter die Lupe nehmen, seine eigene Schoggi kreieren, verschiedene Tanz-Workshops besuchen, Meringues oder Arancini herstellen, das Cinema 8 in Schöftland besuchen, knifflige Rätsel im Adventure Room Baden lösen und vieles mehr.

Unser Tipp: Es können bis zu 3 Angebote als Favoriten markiert werden, die dann, nach Möglichkeit, in der Zuteilung bevorzugt behandelt werden.

Ab dem 17. August werden die Kurse auf der Website des Ferienpasses unter https://lenzburg.feriennet.projuventute.ch freigeschaltet. Bis zum 31. August kann man dann eine Wunschliste erstellen.

Es lohnt sich also auch jetzt schon, sich auf die nächsten Ferien zu freuen.

Begleitpersonen können sich wieder ganz einfach per E-Mail an den Ferienpass wenden oder sich am besten gleich bei der Erfassung der Wunschliste eintragen, sodass alle Kinder sicher begleitet zu den auswärtigen Angeboten gelangen können.

Ferienpass Team Lenzburg

Stephanie Granzeuer