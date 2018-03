Am Samstag 24.Februar 2018 trafen wir Leiter uns bereits um 13:00 Uhr im Pfarreiheim, um die Früchte für unser Schoggi-Fondue vorzubereiten. Zum Treffpunkt mit den JuBla Kindern um 14.00 waren wir dann auch startklar und als alle eingetroffen waren, machten wir uns auf den Weg in den Oberwald. Trotz eisiger Kälte marschierten wir durch Biberist bis zum Waldhaus, wo wir uns mit kuscheligen Decken auf den Sitzbänken um das offene Feuer scharten um wieder etwas aufzutauen. Bis das Schoggi-Fondue fertig war, spielten wir ein lustiges Pantomime – Spiel, andere lernten unter Anleitung der Leiter das Schnüren von Knoten. Bald darauf war dann die Schokolade geschmolzen und heiss genug um mit dem Schoggi-Fondue anzufangen. Unser genussreicher Nachmittags- Snack bereitete uns viel Freude und sättigte auch. Um die vielen zugenommenen Kalorien wieder etwas abzubauen gab es nochmals ein paar Spiele. Es blieb auch mit Bewegung kalt und so machten wir uns kurz darauf auf den Weg zurück zum Pfarreiheim. Der Anlass hatte viel Freude und Spass gemacht und war ein unvergessliches Erlebnis.