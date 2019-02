Schüler Ski- und Snowboardrennen in Lommiswil

Am Mittwoch, 6. Februar 2019 konnte der Skiclub Lommiswil unter der Leitung vom technischen Leiter, Ueli Hofer, das traditionelle Schüler Ski- und Snowboardrennen bei perfekten Pistenbedingungen am „Bitzihoger“ abhalten. Mit 19 startenden war das Rennen gegenüber den Vorjahren sehr gut besucht. Der Skiclub Lommiswil bedankt sich in in diesem Sinne immens bei allen Jugendlichen, die an diesem spontanem Anlass teilgenommen haben. Die Rangliste und Impressionen sind unter www.skiclub-lommiswil.ch oder www.facebook.com/skiclublommiswil aufgeschaltet.