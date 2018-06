Auf der Schiessanlage in Wängi TG schossen die Schützen und Schützin aus Seon während zweier Tage zum Teil hervorragende Resultate. So steht Reto Suter nach dem ersten Wochenende des Festes an der Spitze der Qualifikationsrangliste zum Schützenkönigausstich.

Alle Mitglieder haben mindestens einmal ein Kranzresultat erreicht.

Nach dem Empfang der Auszeichnungen in Festzentrum in Sirnach ging es zurück ins Restaurant Sternen zum verdienten Nachtessen.