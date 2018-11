Mobilitätssalon 2018 waren die Energiestädte Zuchwil und Solothurn Gastgeber der stattfindenden Tagung Schweizer Mobilitätssalon. Diese Veranstaltung, welche jährlich von der EnergieSchweiz für Gemeinden durchgeführt wird, fand zum 7. Mal statt. Dieses Mal startete der Mobilitäts-Salon im Alten Spital in Solothurn.



Landammann Roland Fürst eröffnete die Veranstaltung und verwies auf die nationale Verantwortung beim motorisieren Individual- und Güterverkehrs. Er verglich dabei den Verkehr und seine Probleme mit Adern und "Thrombosen" die entstehen können und die verhindert werden müssen. Danach erklärte Vize-Stadtpräsidentin Barbara Streit-Kofmel, dass Solothurn eine Stadt der Arbeitsplätze ist. Solothurn hat in etwa so viele Arbeitsplätze wie Einwohner, was dazu führen würde, dass es viele Pendler in die Stadt gibt. Dieser Umstand kann nur mit einem intelligenten und umweltverträglichen Verkehrskonzept bewältigt werden. Doris Häfliger und Jeanine Riesen stellten das Programm der Energiestädte dem Schweizer Publikum vor. Als Case Study wurden die Mobilitäts-Tage und Schulweg-Aktionen im Programm so!mobil hervorgehoben.



Besonders interessant sind die neuen Innovationen und Ideen in Bezug auf Mobilität: "Catch a Car" zum Beispiel ist eine Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts "Mobility".



Am Nachmittag sprach der Direktor der Solothurner Handelskammer, Daniel Probst. Er fokussierte seinen Blick auf die Lage des Kantons Solothurn, der Zentral zwischen den Nord-Süd-Achsen und Ost-West-Achsen zu liegen kommt. Wie ein Kreuz liegt der Kanton am Kreuzungspunkt dieser 2 Achsen, und bietet damit einen attraktiven Standort-Vorteil gegenüber anderen Städten. Allerdings ist gerade auch durch diesen Umstand der Verkehr verdoppelt und eine besondere Herausforderung. Projektleiter Nachhaltigkeit der SBB, Fabian Scherer, erklärte hierzu die "Mobitool-Plattform". Diese Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie verschiedene Tools anbieten kann, welche ein nachhaltiges Mobilitäts-Management vereinfachen oder ermöglichen. Durch eine Faktoren-Datenbank sind neue Auswertungsmethoden vereinfacht worden und möglich. Diese Methoden wurden um neue Verkehrsträger-Formen erweitert und bieten damit ein Tool für eine Umwelt-Beurteilung der Situation an. Alle Analyse Ergebnisse können zentral ausgedruckt werden.

Jörg Beckmann, Mitarbeiter der Mobilitätsakademie, stellte die These auf, dass die Mobilität 4.0 ein tiefgreifender Wandel für Industrienationen sein wird und verwies dabei auf "Travel-Pod", dem lenkerlosen Motorfahrzeug. Fast 90 Prozent aller privaten Motorfahrzeuge, so Beckmann, könnten einen Ersatz durch ein autonomes Auto erfahren. Eine Vision für die Zukunft, die für uns noch unvorstellbar ist, oder?