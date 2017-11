Mit grosser Genugtuung nimmt die SP-Seengen das Wahlresultat des 2. Wahlganges Gemeinderatswahlen in Seengen zur Kenntnis. Sie gratuliert Hannes Bopp zu seiner glanzvollen Wahl. Mit ihm hat die SP nach dem Rücktritt von Gianni Asquini weiterhin eine starke Stimme im Gemeinderat. Eine grosse Anzahl der Stimmbeteiligten hat offensichtlich die Argumente und Überlegungen der SP nachvollziehen können. Das Resultat widerspiegelt das Vertrauen in die Person Hannes Bopp, der sich im Gemeinderat gewissenhaft für die Belange von allen, insbesondere von Familien und sozial benachteiligten, aber auch für die Natur und die Traditionen einsetzen wird. Mit seinem Erfahrungsschatz aus seiner Tätigkeit im öffentlichen Gemeinwesen wird er sich schnell in die Dossiers einarbeiten und so eine Kontinuität gewährleisten können. Wir wünschen ihm viel Befriedigung und Erfolg als Gemeinderat und bedanken uns auch in seinem Namen bei den unzähligen Helfern während des Wahlkampfes ganz herzlich.