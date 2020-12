„Sichlete Kirchdorf 2021“ abgesagt und verschoben!

Im April 2020 beschloss das OK der „Sichlete Kirchdorf“ das beliebte Erntedankfest aufgrund der Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19 um ein Jahr (27. bis 29. August 2021) zu verschieben. Die Hoffnung auf einen positiven Ausgang blieb und das OK war zuversichtlich, ab Herbst 2020 an den Festvorbereitungen und Plänen weiterarbeiten zu können.

Nach vielen neuerlichen und massiven Einschränkungen in den letzten Monaten mussten sich viele Veranstaltende erneut die Frage stellen: Verschieben wir unseren Anlass, warten wir noch ein paar Wochen oder sagen wir den Anlass definitiv ab? Ein Dilemma, das auch dem 18köpfigen OK der „Sichlete Kirchdorf“ Kopfzerbrechen bereitete.

An der letzten OK Sitzung wurde nun schweren Herzens einstimmig entschieden, das alle fünf Jahre stattfindende und beliebte Erntedankfest in Kirchdorf definitiv abzusagen. Wann die Planung für die nächste Sichlete (Turnusgemäss im 2025) beginnt, werden die Vereinigung Kirchdorf und das OK Sichlete beraten und rechtzeitig kommunizieren.

OK Präsident Dan Meier und Vereinspräsident Roger Rüede bedanken sich bei allen Hauptsponsoren, Sponsoren und GönnerInnen, den Beizenverantwortlichen und dem OK „Sichlete Kirchdorf“ für die intensive und gute Zusammenarbeit sowie die Bereitschaft, dieses grossartige Fest zu unterstützen.

Wir hoffen auf ein leuchtendes Fest in naher Zukunft und wünschen allen gute Gesundheit.

OK „Sichlete Kirchdorf“

Dan Meier, Präsident

Christoph Marthaler, Kommunikation

Roger Rüede, Vizepräsident und Präsident Vereinigung Kirchdorf