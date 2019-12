Sieben Zwerge, Schneewittli, Instagram und der STV Veltheim

6 Zwerge, Instagram und ich...

...so hiess unser diesjähriger Turnerabend. Ganz im Zeichen von den sozialen Medien begaben wir uns und das Publikum auf eine Reise von Instagram, den 7 Zwergen und Schneewittli.

Unser erster Abend am 30. November konnten wir mit einer fast ausverkauften Halle verzeichnen während der zweite Abend am 7.Dezember bis auf den letzten Platz ausverkauft war.

Zwerg Brocki schwelgt in Erinnerungen...Ach wie schön wäre es doch mit seinen alten Zwergen Freunden von damals zu spielen und sich Geschichten zu erzählen... Aber alle sind nur noch am Handy und leben in einer total digitalisierten Welt wo mit einander reden nichts mehr von Bedeutung hat und aus den Augen haben sich die sieben Zwerge schon lange verloren.

Unterbrochen werden die jeweiligen Sketches , welche einen stimmigen roten Faden durch den ganzen Abend ziehen von turnerischen Darbietungen, gestartet vom Muki und Kitu.

Von jung bis Junggeblieben, alle waren auf der Bühne.

Schneewittchen erklärt Brocki wie Instagram funtioniert und hilft ihm seine Kollegen zu finden. Mit Hilfe von einem neuen Post von Kleksi findet er schliesslich den ersten Zwerg wieder und so ergibt sich eins nach dem andern bis er alle wiedergefunden hat. Die verschiedenen Reigen sind bunt gemischt und reichen von einer Schulstufenbarrenvorführung bis hin zu einem Paartanz oder lustigen Tänzen.

Dann gibt es noch das Geheimnis von Schneewittli, denn irgendwie wissen die anderen Zwerge mehr darüber, dass sie nicht mehr mit dem Prinz zusammen ist und einen neuen hat als Brocki.

Dann ist es raus, Brocki trifft Zwerg Tschakko und Schneewittli die das neue Traumpaar schlechthin sind. Denn sie werden for ever and ever zusammenbleiben.

Als er dann endlich alle gefunden hat und sie sich zu einem Fest treffen aber alle nur mit dem Handy in der Hand sich dort befinden, spricht er ein Machtwort...

"Aaaaaaber von wo sollen dann meine Follower nur wissen..." ruft Schneewittli die praktisch ihr Leben nur auf Social Media verbringt und jedes kleinste Detail von sich postet.

So wird halt ganz altmodisch von jemandem im Publikum verlangt ein Foto zumachen.

Am Schluss tanzen alle fröhlich miteinander. Denn Brocki hat endlich seine Freunde wieder; Kleksi, Bubi, Sunny, Cookie, Bum Bum und Tschakko.

Beendet wird der Turnerabend von der Damenriege, die zu den Backstreet Boys, Michael Jackson und einem Salsa tanzten.

Dannach traf man sich noch zu einem Schlummertrunk in der Zwipfelbar und liess den Abend ausklingen.

Danke allen ZuschauerInnen für das zahlreiche erscheinen und bis in zwei Jahren.

Turnerfamilie des STV Veltheim.