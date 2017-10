Die Damen des HCO spielten am Sonntag ausswärts gegen den GCZ. Im Vorhinein war für das Team nicht klar, auf was für einen Gegner sie treffen werden, denn die Spielerinnen von Zürich variieren oft. Doch klar war, dass der GCZ alle Spiele bis anhin verloren haben und die Oltnerinnen drei Punkte holen mussten. So stand der HCO gleich zu Beginn des Spiels offensiv, wie gehabt wollte der Ball aber nicht über die Linie. Die Gegnerinnen kamen sehr selten in den eigenen Schusskreis und konnten keine gefährlichen Chancen erspielen. Die Oltnerinnen konnten durch einen langen Ball von Dinkel auf Senn, welche diese ins Tor stach, mit 1:0 in Führung gehen. Gleich zu Beginn des zweiten Viertels erhöhte dann Wintenberger die Führung auf 2:0, weitere Tore wollten aber wiederum nicht gelingen. Nach der Pause zog sich der HCO zurück, die Zürcherinnen konnten trotzdem keinen Druck aufbauen und die Damen vom HCO kamen zu weiteren Chancen durch abgefangene Bälle. Doch auch von diesen wurde keine verwertet, so stand es zum Schlusspfiffmit 2:0 für Olten. Am 12.11.2017 startet die Hallensaison mit einem Turnier in Zürich, wo man auf den BBHC und den GCZ trifft.