Silber in der Kategorie Mixed Age

Iris Zambounis zeigte an diesem Wochenende eine hervorragende Leistung in der Kategorie Mixed Age: nur knapp verfehlte sie die Goldmedaillie.

Im Kurzprogram zeigte sie einen sauberen Doppelaxel und Dreifachsalchow voll rotated, belegte mit diesem Programm den zweiten Zwischenrang. Leider lief die Kür nicht wie die Kurzkür und sie stürzte sowohl den Doppelaxel wie auch den Dreifachsalchow. Dennoch reichte ihre Performance aus, um souverän den zweiten Schlussrang zu erkämpfen. Iris ist die 5 Läuferin unter den Top Ten an diesem Wochenende in Monthey. (4 Läuferinnen in der Kategorie Junioren und eine in der Kategorie Mixed Age)