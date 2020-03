Skiweekend des Männerturvereins MTV Untersiggenthal in Parpan 7./8. März 2020

14 skibegeisterte Turner machten sich am frühen Samstagmorgen auf in die Bündner Berge. Nach dem Check in im Hotel „Stätzerhorn“ in Parpan ging es sogleich ins Skigebiet.

Die Pisten waren trotz dünner Schneedecke sehr gut präpariert. Ein kleiner Wermutstropfen war das Wetter. Wolken und teilweise dicker Nebel herrschten den ganzen Tag durch. Diesen etwas schwierigeren Verhältnisse waren einige harmlose Stürze geschuldet, was aber unserer guten Laune überhaupt nichts anhaben konnte. Spätnachmittags, beim Apéro in der betriebsamen Stätzerhorn Skihütte erzählte man sich natürlich dann die verschiedenen interessanten Erlebnisse.

Am Abend, zurück im Hotel, freuten wir uns frisch geduscht auf das Nachtessen als wohlverdiente Stärkung. Obwohl wir erst das zweite Mal in diesem Hotel logierten, fühlen wir uns hier fast schon wie zuhause. Die Gastfreundschaft der jungen Wirtsleute und ihres Personals ist sprichwörtlich. Die Turner sind ja bekannt dafür, dass sie nicht zu den Ersten gehören welche zu Bett gehen. Wie schon letztes Jahr hatte es denn auch diesmal wiederum andere Turnvereine im Hotel. So wurde denn auch fröhlich bis in die frühen Morgenstunden die Kameradschaft gepflegt.

Der Sonntag bescherte uns dann absolutes Prachtswetter. Wir fuhren diesmal auf der gegenüberliegenden Rothorn Seite. Die leistungsfähigen Skiliftanlagen ermöglichten uns viele schöne Abfahrten. Dabei vergassen wir aber nicht, ab und zu am Pistenrand etwas zu verschnaufen und die herrliche Aussicht auf die „1001 Gipfel“ zu geniessen.

Die Zeit verflog nur zu schnell und schon bald hiess es zurückkehren zu unserem Kleinbus beim Hotel. Wir kehrten alle wohlbehalten und sicher wieder nach Untersiggenthal zurück.

Es war ein schönes Wochenende und wir konnten unsere Kameradschaft wieder pflegen.

Vielen Dank an René Ingold und Renzo Balcon für die perfekte und umsichtige Organisation.

Natürlich ist das MTV Skiweekend Lenzerheide 2021 bereits wieder gebucht! (MG) ZVG

Martin Giedemann