Bei für Velofahrer deutlich angenehmeren Temperaturen als in den Vorjahren fand der Slow-up am Hochrhein statt. Die Mitgliederinnen des Frauenturnvereins Kaisten haben wieder erfolgreich die Verpflegungstation an der Sporthalle Kaisten geführt. Ein grosser Dank geht auch an unsere Ehemänner, die bei Auf- und Abbau sowie am Grill im Einsatz waren.