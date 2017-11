Am Samstag 18.11.2017, 12.00 Uhr, trafen sich einige Schwimmer des SLRG Fricktal vor dem Hallenbad in Sisseln um an einen weiteren Wettkampf zu fahren. Noch ein paar Worte der Trainer, ging los. Ziel: Das Schwimmbad in Thun-Oberhofen wo das 32. Jugendtreffen der SLRG Sektion Thun-Oberland stattfand.

Mitte Nachmittag treffen wir dann auch dort ein und machen uns bereit für den für den Wettkampf.

Nach ein paar letzten Tipps der Trainer und dem einschwimmen mit den anderen Sektionen startete der Wettkampf um ca. 15.45 Uhr. Die erste Disziplin war Transportschwimmen, gefolgt vom Ringlitauchen mit Flossen und zuletzt die Rettungsstaffete. Dazwischen Rettungsball werfen.

Ständiger Begleiter war das laute Anfeuern anderer Schwimmer.

Nachdem alle ihre Disziplinen absolviert hatten, ging es in die Garderobe und zum Duschen.

Nun wartete man gespannt auf die Rangverkündigung. An diesem Tag gab es keinen Podestplatz, obwohl alle drei Gruppen ihr Bestes gegeben und tapfer gekämpft haben.

Ein 4. Platz in der Kategorie der 11-14 jährigen Jungs und je der 5. Rang in den Kategorien der 11-16 Mädchen und der 11-13 jährigen gemischten Gruppen. Trotzdem war es ein erlebnisreicher Wettkampf und die SLRG Fricktal steuerte wieder das Fricktal

an.



Stefan Bitterli