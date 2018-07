An den diesjährigen Meisterschaften in Schneisingen errang Marcia Eicher VC Allschwil, Remax Cycling Team, im Zeitfahren die Bronzemedaillie hinter Nicole Hanselmann und Olympiasiegerin Nicole Spirig. Mit dieser sehr guten leistung erreichte sie, sage und schreibe, die 11. Medaillie an Nationalen Titelkämpfen. Im Strassenrennen belegte sie den guten 5. Rang in der Verfolgergruppe hinter Jolanda Neff.

Emanuel Müller, VC Peloton Basel, Avoras Racing Team, wurde bei den Master 1 vielbeachteter Schweizermeister im Zeitfahren! Nach dieser Super Leistung legte er am Strassenrennen am Sonntag zu und errang hinter Yves Covi die Silbermedaillie. Sportpräsident Beat Vogel und Kantonalpräsident Andreas Wild gehörten zu den ersten Gratulanten.

Jakob Klahre, VC Allschwil, gewann an der Schweizer Bergmeisterschaft in Blenio, Tessin, die Bronzemedaillie. An der SM in Schneisingen fuhr er ein offensives, kämpferisches Rennen.

Zu hoffen ist, dass Marcia, Emanuel und Jakob ihre sehr gute Form konservieren können und am 14. Grand Prix Oberbaselbiet in Zunzgen ebenfalls gute Klassierungen erreichen.

Fotos s. www.cyclingbeiderbasel.ch