Solino feiert nächstes Jahr - Jubiläums-Feierlichkeiten und Mitgliederversammlung abgesagt

Auf Grund der ungewissen weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie wurden sowohl die Mitgliederversammlung als auch das Solino-Fescht im September 2020 abgesagt. Und wie plant man für das Jahr 2021?

Die Corona-Pandemie betraf auch zahlreiche Vereine, Gruppierungen und Organisationen sowie deren Anlässe. So auch das Solino – Wohnen im Alter. Die für Mai geplante Jubiläumsmitgliederversammlung musste verschoben werden. Nach Diskussion in einer «Zoom-Vorstandssitzung» und auf Vorschlag der Jubiläums-Arbeitsgruppe plante man zuversichtlich mit neuem Termin September und verschickte den Vereinsmitgliedern Einladungs-Broschüre. Die Jubiläums-Festivitäten mit Mitgliederversammlung und das Solino-Fescht hätten so zusammen an einem Wochenende stattgefunden. Hätten – denn inzwischen wissen wir, ein Ende der Pandemie ist noch nicht absehbar. «Eine verlässliche Planung schien daher für das Jahr 2020 nicht realistisch», resümierte Präsident Ronni Hilfiker, «die Einhaltung der BAG- und kantonalen Vorgaben wären für ein Jubiläumsfest kaum umzusetzen. Wir wollen das nach wie vor coronafreie Solino nicht gefährden», sein Fazit.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Wie erwähnt wurde die Einladung zur Mitgliederversammlung bereits verschickt. In dieser bunt bebilderten Einladungsbroschüre informierten Präsident Hilfiker und Heimleiter Huggel mit ausführlichen Jahresberichten. Auch Bilanz und Erfolgsrechnung, bestätigt durch die Revisionsstelle, sind detailliert aufgeführt. Information ist also vorhanden. «Um das Geschäftsjahr 2019 statutenkonform abschliessen zu können, wird daher bei den Vereinsmitgliedern in Kürze eine schriftliche Abstimmung durchgeführt», erläutert Hilfiker.

Wie weiter? Als nächsten Termin für eine Mitgliederversammlung hat man Freitag, 7. Mai 2021 vorgesehen. Obwohl bereits heute druckfertig, muss auch auf die Jubiläumsfestschrift bis dann gewartet werden. Dieser umfangreiche Rückblick mit Bildern und Anekdoten der letzten 50 Jahre wird dann vom Verfasser, Richard Gähwiler, vorgestellt und erläutert. Die weitere Planung steht – ob die Umsetzung dann klappt - ohne Gewähr.