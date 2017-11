Am Treffen des Debattierclubs Aargau vom 27.11.2017 ging es um das Thema Datenschutz angewendet auf die Krankenkassen. Die Pro-Seite durfte die Position vertreten, dass die Krankenkassen Einblick erhalten sollen. Sie haben das u.a. mit den Argumenten gestützt, dass die Krankenkasse als Partner des Patienten auftreten soll und das nur möglich ist, wenn sie die Gesundheitsdaten der Patienten kennt. Sie können statistische Auswertungen zu Gunsten der Versicherten durchführen und so präventiv wirken. Die Contra-Seite argumentierte u.a., dass die Daten in falsche Hände gelangen könnten, die Krankenkassen dank dem Wissen schlechte Risiken von der Versicherung ausschliessen würden und die totale Überwachung keiner wolle. Zusammenfassend also wieder ein ganz spannender und lehrreicher Abend.

Nächste Treffen: Mo, 11.12.2017 (Weinachtstreffen mit kleiner Verpflegung) und 08.01.2018 um 18:45 Uhr für einen Start um 19:00 Uhr

Ort: Schulhaus Falter, Schulhausstrasse 94, Pavillon neben dem roten Sportplatz, 8966 Oberwil-Lieli

öV: Oberwil-Lieli, im Moos (Bus 350 und 444)

Gratis Parkplätze (Kreuzung Lielistrasse mit Fischgrabenstrasse)

Gäste sind herzlich und kostenfrei willkommen.