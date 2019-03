„Doch fast so spannend wie die Zahlen von damals ist der Begleitbrief, mit dem darauf hingewiesen wird, dass die Daten neuerdings via Internet oder auf einer Diskette eingereicht werden können“, erzählt Rebekka Tschan, Stellenleiterin der Kantonalen Arbeitsstelle von Jungwacht Blauring Kt. Solothurn. Nicht nur der Prozess der Dateneinreichung sondern auch die Art der Daten hat sich während dieser Zeit verändert. Wurden lange Zeit die Mitglieder von Jungwacht-/Blauring- und Jubla-Scharen separat ausgewiesen, so zählt man seit der Fusion 2009 hingegen, wie viele Kinder und wie viele Leitende je Geschlecht im Verband aktiv sind.

Mitgliederzahlen 2019

Schon vor dem Stichtag der aktuellen Bestandesmeldung zeichnete sich ab, dass viele Scharen steigende Bestände vermelden konnten. War im letzten Jahr die Zahl der wachsenden Scharen in etwa gleich gross wie die Zahl jener, welche einen Mitgliederverlust hinzunehmen hatten, sind es in diesem Jahr 18 Scharen mit wachsenden und nur deren 8 mit sinkenden Mitgliederzahlen. Dies ist jedoch nicht die einzige erfreuliche Erkenntnis. Eben so positiv ist das Total der Mitglieder, welches um 105 Personen auf 1’686 Mitglieder anstieg. Dieser Zuwachs toppt zum einen erneut das Rekordwachstum des letzten Jahres und zum andern hat Jungwacht Blauring Kanton Solothurn mit 1’686 Mitgliedern den höchsten Mitgliederstand seit 2004 erreicht. Dabei freut es den Verband besonders, dass die Scharen aus dem ganzen Kanton gemeinsam 77 Kinder mehr für die Jubla begeistern konnten.