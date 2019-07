Da hat es das Wetter vielleicht schon etwas zu gut mit uns gemeint… Bei sehr warmen Temperaturen lud die MGO am letzten Samstag zum Sommernachtsfest auf dem Schulareal Isegüetli in Oberentfelden. Dank dem hervorragenden Wetter und trotz den immer noch sehr heissen Abendstunden, fanden zahlreiche Gäste den Weg zu uns und wurden dafür mit guter Musik, einer feinen Wurst direkt vom Grill, Getränken und kühlendem Hofglacé belohnt. Die MGO spielte ihren Besuchern einige weltbekannte Stücke, wie zum Beispiel «Everybody needs Somebody» von den Blues Brothers, ein Medley mit den bekanntesten Songs von Robbie Williams und «All about that Bass» von Meghan Trainor, aber auch einige Schweizer Klassiker, wie «E Vogel ohni Flügel» von Peter Reber und «Alls was bruchsch». Nicht fehlen durfte natürlich unser Parademarsch «In Harmonie vereint», mit dem wir am Musiktag in Möhlin die Jury von unseren Marschierfähigkeiten überzeugen konnten. Nach dem Platzkonzert der MGO kamen die Besucher im Laufe des Abends mehrere Male in den Genuss der Kleinformation unseres Vereins, die den Abend musikalisch abrundeten. Mit diesem Sommernachtsfest verabschiedet sich die MGO in die Sommerpause, aber wir freuen uns schon darauf Sie bei unseren nächsten Anlässen, dem Begegnungstag im Altersheim Zopf am 18. August, und dem Kirchenkonzert am 24. November begrüssen zu dürfen. Die MGO wünscht einen schönen Sommer und genügend Abkühlung gegen die Hitze.