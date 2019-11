Sonntag, 1. Dezember 2019 um 19.00 Uhr, Olten Stadthalle Kleinholz - Herren 1. Liga

Zum Abschluss der vier Heimspiele in Serie empfängt der HV Olten den KTV Altdorf. Das Spitzenspiel hat es in sich denn in der Stadthalle heisst es für beide Teams: Verlieren verboten!

Nach dem glücklichen Sieg in der Vorwoche gegen Muri geht es also für die Herren weiter mit dem Schlager gegen den Absteiger der NLB aus dem Kanton Uri. Im Hinspiel sah der KTV Altdorf lange als der sichere Sieger aus, doch gegen Ende der Partie drehten die Oltner das Geschehen zu ihren Gunsten und siegten mit 27:21. Die Altdorfer verloren am letzten Spieltag zu Hause gegen Emmen mit 28:32. Die Konstellation in der Tabelle könnte drei Runden vor Schluss nicht spannender sein, denn der HV Olten liegt als Tabellenführer nur gerade einen Punkt vor den beiden Verfolgern Emmen und Altdorf. Sofern die Oltner das volle Punktepaar buchen, gehen sie mit einem Polster von drei Zählern auf den heutigen Gegner in die beiden letzten Spiele der Qualifikation. Verliert man und gewinnt gleichzeitig Emmen seine Partie am Samstag gegen Kriens, wird der HV Olten vom Gejagten zum Jäger und steigt mit einem Zähler Rückstand als Dritter in die entscheidende Phase um die beiden Aufstiegsrundenplätze.

Dies alles ist Rechnerei denn entschieden wird es auf dem Platz. Für den HV Olten ist wichtig, dass man an die letzten Minuten der Begegnung gegen den TV Muri anknüpft und den absoluten sowie unbedingten Siegeswillen an den Tag legt. Nur mit einer 120-prozentigen Leistung von der ersten bis zur letzten Sekunde kann man gegen die starke Truppe aus Altdorf bestehen. Der Knüller beginnt am Sonntag um 19.00 Uhr.

Hopp Oute!

Marco Lorenz