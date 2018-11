SG HV Olten - HC Mutschellen

Der HVO-Express kam ins Stocken

Nach 8 Siegen in Folge bezogen die Herren des HVO vor zwei Wochen die erste Niederlage gegen die SG Pilatus. Am vergangenen Wochenende konnte man sich etwas fangen und holte in Muotathal ein 25 : 25 Unentschieden. Alles schlecht zu reden wäre verfehlt, doch müssen die Oltner sowohl in der Abwehr und vor allem im Angriff eine Schippe drauflegen damit man wieder auf die Siegesstrasse zurückkehren kann. Einfacher gesagt als gemacht, denn nebst den funktionierenden Automatismen muss und auch das Wettkampfglück stimmen. Der Kampf und Einsatz des Teams waren auch in den letzten beiden Spielen gut, jedoch mangelte es vor allem an der Chancenauswertung. Man könnte nun sagen, dass dies Jammern auf hohem Niveau ist. Sicher nicht ganz falsch, doch die Saison dauert noch lange und es ist wichtig das Niveau möglichst in jedem Spiel hoch zu halten.

Der HC Mutschellen wird heute ein sehr unbequemer Gegner sein. Zwar gewann man aus den letzten vier Partien nur gerade zwei Punkte, doch das Team um Trainer Stefan Konkol zeigte vor Wochenfrist aufsteigende Tendenz und gewann klar gegen die SG Horgen/Wädenswil mit 28 : 20. Somit wahrte man sich die Chance auf einen der vier Plätze in der Finalrunde. Damit dieses Ziel für den Aufsteiger erreichbar ist, müssen weitere Erfolge her, denn im dichten Mittelfeld der Tabelle zählt jeder Punkt. Der HVO ist also gewarnt.

In diesem Sinne, hopp Oute!

Marco Lorenz