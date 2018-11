Ende November liess die SP Obersiggenthal das Jahr mit einem geselligen Anlass bei Spaghetti, Kuchen und Getränken ausklingen. Die SPaghettata bietet jeweils Gelegenheit für einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr.

Parteipräsident Hansueli Schütz brachte dabei seine Freude über die erfolgreichen Gemeinderatswahlen zum Ausdruck und bedankte sich bei den SP-Gemeinderäten Aline Schaich und Peter Stucki sowie bei der SP-Einwohnerratsfraktion und den SP Vertretungen in der Schulpflege und in den verschiedenen Kommissionen der Gemeinde für den Einsatz. Aber natürlich ging es an der Spaghettata vor allem darum, die ausgezeichneten Spaghetti von Chefkoch und alt Einwohnerrat Werner Gilliéron zu geniessen. Dies liessen sich die rund 40 Anwesenden im Zentrum Liebfrauen der Kath. Kirche Nussbaumen natürlich nicht nehmen.

SPO