Am vergangenen Sonntag kämpften 12 Aargauer Volleyballteams der Kategorien Damen, Herren und Mixed um den Einzug in den Aargauer Cup-Final 2019. Bei vier von insgesamt sechs Spielen fiel die Entscheidung erst im Tiebreak, was für eine spektakuläre und emotionale Stimmung in der Dreifachhalle in Seon sorgte.