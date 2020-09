Sportlicher Tennistag der Juniorenabteilungen

Junioren-Clubmeisterschaften Bremgarten und Oberlukhofen

Bei trockenem und schönstem Spätsommer-Tenniswetter massen sich die Juniorinnen und Junioren aus den Tennisclubs Bremgarten und Oberlunkhofen auf den 7 Tennisplätzen der beiden Clubs.

Dabei spielten die 35 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in sechs Kategorien und erkoren so die jeweiligen Sieger.

Bereits um 8 Uhr erfolgte der Start ins Turnier. Die grösseren sowie lizenzierten Spieler starteten in Oberlunkhofen das Turnier. Hier spielten alle auf zwei Gewinnsätze, wobei sich einige Begegnungen sehr ausgeglichen gestalteten, so dass die Entscheidung auch mal erst im Champions-Tie-Break fiel.

In Bremgarten begannen die restlichen Nachwuchsspieler in einer einfacheren Spielform. Die jüngsten Teilnehmer spielten in verkürztem Feld, mit weicheren Bällen und auf Zeit. Punkte konnten in den Tennismatchs aber auch im polysportiven Teil gesammelt werden.

Im Anschluss an die Finalspiele der jeweiligen Kategorien fand das Rangverlesen mit der Preisverteilung statt, wo die Sieger einen Pokal und alle Teilnehmer einen praktischen Erinnerungspreis mit nach Hause nehmen durften.

Ein sportintensiver Tag ging erfolgreich zu Ende. Möglich machten dies neben den zahlreich mitspielenden Junioren die vielen freiwilligen Helfer, die diesen Tag zu einem gelungenen Event der Tennisjugend machten.

Danke allen fürs fleissige Helfen auf dem Tennisplatz, in der Küche, beim Kuchenbacken, beim Preise spenden oder beim Aufräumen nach dem Anlass

Die Organisatoren haben sich trotz den schwierigen Umständen in diesem Jahr über die hohe Teilnehmerzahl gefreut und sind schon gespannt auf die interessanten Spiele der Junioren-Meisterschaft im nächsten Jahr.