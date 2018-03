105 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Region Baden stellten sich in diesem Jahr den Stufenprüfungen (mCheck) auf ihren Instrumenten. Ihr ausserordentliches Engagement wurde mit einer feierlichen Zertifikatsübergabe in der reformierten Kirche belohnt.

An der Musikschule Region Baden wird der mCheck inzwischen seit elf Jahren angeboten und erfreut sich bei den jungen Musikerinnen und Musikern nach wie vor grosser Beliebtheit. Geprüft werden neben den Fertigkeiten am Instrument auch der Stufe angemessene musiktheoretische Grundlagen. Am Ende erhalten die Teilnehmenden eine ausführliche Rückmeldung über ihre Fortschritte auf dem Instrument, für einmal nicht von der eigenen Lehrperson, sondern von den zugezogenen Experten. Die diesjährigen Prüfungen fanden statt in der Woche vom 19.– 23. März, die Teilnahme war für alle Schülerinnen und Schüler freiwillig.

Am Freitag, den 23. März, lud die Musikschule alle Teilnehmenden und ihre Familien zu einer Abschlussfeier in die reformierte Kirche Baden ein. Stadträtin Ruth Müri nahm die Übergabe der Zertifikate persönlich vor und gratulierte den jungen Musikerinnen und Musikern zu ihren Erfolgen. Umrahmt wurde die Feier durch musikalische Beiträge von Schülern aus den verschiedenen Stufen. Im Anschluss an den Anlass bat die Musikschule alle Gäste zu einem Apéro ins Kirchgemeindehaus.