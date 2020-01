Standing Ovation für Benjamin Fischer als Präsident der SVP Kanton Zürich

An der Delegiertenversammlung vom 7. Januar 2020 im Chesselhuus in Pfäffikon mit 323 Delegierten wurde Kantonsrat und Präsident der Jungen SVP Schweiz Benjamin Fischer mit Standing Ovation zum neuen Kantonalpräsidenten gewählt. Fischer ist kein Unbekannter und hat trotz seiner 28 Jahren bereits grosse politische Erfahrung. Bei seiner Antrittsrede hat Fischer klare Worte gebraucht, wobei er kein Blatt vor dem Mund nahm. Es gab einen Weckruf durch die Reihen der SVP. Veränderungen stehen an und die Basis soll näher zusammenrücken. Es gäbe keine Flügelkämpfe, sondern es gibt nur eine SVP.

Auf der Foto sind die Delegierten der SVP Dietikon mit den Mitgliedern des Vorstandes. Weiter anwesend war alt-Kantonsrätin Rosmarie Frehsner, die in der Findungskommission für den neuen Präsidenten mitgearbeitet hat. Wer Rosmarie Frehsner kennt, weiss, dass sie um- und weitsichtig ihre Entscheidungen trifft. Wir sind überzeugt, dass wir mit Benjamin Fischer einen würdigen Präsidenten für die SVP des Kantons Zürich gefunden haben. Der Vorstand hatte Benjamin Fischer bereits an den Parteiversammlungen von Dietikon, jedoch noch nie als kantonalen Präsidenten. Der Vorstand ist bemüht, dass er bei der Sektion SVP Dietikon einen baldigen Auftritt haben wird.

