Mit der Weihnachtgeschichte 'D' Dräiorgele Luisa' von Alex Kurz durfte die Alphorngruppe Laupersdorf am vergangenen Sonntag (26. November 2017) in der katholischen Kirche St. Marien in Balsthal für ihre zweite von drei Aufführungen eine Standing Ovation entgegennehmen.

Der rote Faden der Veranstaltung ist die Geschichte der Drehorgel Luisa, welche in mehrere Sequenzen unterteilt von Therese Utiger aus Biberist gelesen wird. Unterbrochen, manchmal untermalt, immer aber als Konsens und im Kontext mit der Musik dargeboten wird die Erzählung durch Drehorgelklänge von Roland Schwab aus Lüterswil, dem Gesangstrio Geschwister Weber aus Reigoldswil, dem Drummer Matthias Baumann aus Welschenrohr und natürlich der Alphorngruppe Laupersdorf mit verschiedenen Unterformationen und in verschiedenen Klangkombinationen.

Sowohl das unerwartet zahlreich erschienene Publikum wie auch der musikalische Gesamtleiter, Komponist und Arrangeur Peter Baumann aus Laupersdorf zeigen sich auf jeden Fall sehr zufrieden ob der äusserst abwechslungsreichen und von Anfang bis Schluss nie langweiligen Zusammensetzung dieses interessanten Programms. Der abschliessende, gemeinsam interpretierte und starke Emotionen auslösende Andachtsjodler setzt dem gelungenen Anlass auch diesmal die Krone auf.

Peter Baumann und seine Alphorn-Formationen sind in diesem Jahr noch weitere sieben Male zu hören: Am Samstag, 02.12.2017 ca 18:00 Uhr an der Einweihung der Weihnachtsbeleuchtung in Laupersdorf, am Sonntagvormittag, 03.12.2017 im Gottesdienst zum 1. Advent in Kriegstetten, am Sonntag, 10.12.2017 19:00 Uhr an der Stallweihnacht in Derendingen, am Samstag, 16.12.2017 18:00 Uhr am Wiehnachtsmäret in Solothurn, am Sonntag, 17.12.2017 17:00 Uhr D' Dräiorgele Luisa in der kath. Kirche St. Marien in Olten, am 25.12.2017 10:15 Uhr am Weihnachtsgottesdienst in Breitenbach und schliesslich am Neujahrsgottesdienst vom 01.01.2018 in Dielsdorf ZH.