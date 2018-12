Mit den 300 Schwimmerinnen und Schwimmern samt allen Begleitern aus 17 Vereinen und den Zuschauern war das Hallenbad Telli beim Aargau Open am ersten Dezemberwochenende wie immer ausgelastet. Bewährt hat sich die nun zum dritten Mal durchgeführte Organisationsform mit einem Teil 1 Jg. 2006 und jünger am Vormittag, Teil 2 Jg 2005 und älter am Nachmittag ab 15.30.

Ariël Asti, Noah Oskam, Fabian Radam 2x, Kai Riemenschneider, Samira Arnold, Andreina Hoffmann 2x, Kim Riemenschneider, Anna Vismara in allen 4 Lagen, Nora Wick 3x, die 4x50m Lagenstaffeln der Herren (Oskam, Asti, K. Affentranger, Stierli) und der Damen (Wick, Arnold, Kammermann, Vismara) gewannen Goldmedaillen.