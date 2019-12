Starke Leistungen der Turnerinnen an den SM Geräteturnen

Am Wochenende vom 16./17. November starteten die TSV Rohrdorf Turnerinnen Niki Haghrooyan, Geraldine Weber, Sereina Uehli und Angela Kaufmann an der Schweizermeisterschaft im Einzelgeräteturnen in Gland. Weit gereist und sehr gut vorbereitet, blieben die Leistungen leider etwas unter den Erwartungen. Einzig Niki konnte überzeugen und erturnte sich in der Kategorie 5 mit dem guten 29. Platz eine Auszeichnung.

Eine Woche später, am 23./24. November, folgte die Mannschafts-Schweizermeisterschaft in Appenzell. Mit viel Selbstvertrauen und Ehrgeiz zeigten die Turnerinnen einen sehr guten Wettkampf. Eine Steigerung bei allen Turnerinnen war deutlich sichtbar. So erreichte das Team Aargau in der Kategorie Damen zusammen mit Sereina Uehli und Angela Kaufmann den hervorragenden 3. Rang. Die Turnerinnen der Kategorie 5 (mit Niki Haghrooyan) platzierten sich überraschenderweise, aber wohlverdient auf dem 1. Platz und wurden Schweizermeister in dieser Kategorie. Geraldine Weber erreichte in der Kategorie 7 mit der Mannschaft in einem sehr starken Teilnehmerfeld den 5. Schlussrang.

Allen Turnerinnen herzliche Gratulation zu diesen erreichten Resultaten!