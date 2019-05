Seit dem vergangenen Samstag ist klar, dass mit Christof Kellenberger auch ein Solothurner am Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug im Steinstossen starten wird. Sowohl mit dem Unspunnen- wie auch mit dem Mythenstein schaffte er die neu geschaffene Qualifikation, die nur die besten 24 Sportler pro Stein für das ESAF zulässt. Für den kommenden Grossanlass in Zug darf sich Christof Kellenberger vor allem mit dem Unspunnenstein berechtigte Hoffnungen auf eine Top-10 Platzierung machen. Liegt er in der Qualifikationsrangliste mit gestossenen 3.29 Meter nur 11 Zentimeter hinter Rang 10.